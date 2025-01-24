روسيا تحذر من تدخل الناتو في الحرب
حذرت روسيا، من تدخل حلف شمال الأطلسي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشددة على أن أي تدخل في الملف سيدخل الأزمة في تصعيد خطير.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في تصريحات: "إن تدخل قوات حلف الناتو في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح يخرج الصراع عن نطاق السيطرة"، مشيرة إلى أن هذا أمر "غير مقبول بالنسبة لروسيا".
وأكدت أن موسكو ستراقب عن كثب الوضع في بحر البلطيق، وسترد على الانتهاكات التي ترتكبها سفن الدول الأعضاء في حلف الناتو.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشار سيرغي لافروف وزير خارجيتها إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لبلاده.
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