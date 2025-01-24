أخبار اليمن : نحو مليوني فلسطيني في غزة بلا مأوى

نحو مليوني فلسطيني في غزة بلا مأوىقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن نحو مليوني شخص في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى، ورجحت أن تستغرق إعادة الإعمار سنوات عقب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطان الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 15 شهرا.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان "ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص نزحوا في غزة بسبب الحرب، واضطر العديد منهم إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي جنوب غرب (قطاع) غزة".

وذكرت "أونروا" أن معظم المنازل إما دمرت بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، وأوضحت أن "إعادة بناء البنية التحتية والعودة للحياة الطبيعية ومعالجة الصدمة في القطاع ستستغرق سنوات".

كما أعربت عن "قلقها إزاء الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة" البالغ عدد سكانه نحو 2.2 مليون نسمة.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أنه "بمجرد سريان وقف إطلاق النار عملت فرق الأونروا بلا توقف لبدء توزيع المساعدات الغذائية في شمال غزة".

ولفتت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون بين الأنقاض التي خلفتها أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف في "احتياج ماس لمساعدات منقذة للحياة".