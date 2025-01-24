أخبار اليمن : أبو عبيدة: سنُفرِج عن 4 مُجنَّدات إسرائيليات غداً

أبو عبيدة: سنُفرِج عن 4 مُجنَّدات إسرائيليات غداًكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء الجمعة، عن أسماء أربع مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة سيُفرَج عنهن غداً السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر منصة تلغرام “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن 4 مجندات”.

وأضاف أن المجندات هن “كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج”.

ووفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، سيفرج الاحتلال مقابل المجندات الأربع عن 200 أسير فلسطيني سيجري تسليم قائمة بأسمائهم غدا بعد الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات، لتشمل 120 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة، و80 أسيرا من أصحاب الأحكام السجنية الطويلة.

وكانت حماس قد أفرجت يوم الأحد الماضي عن ثلاث أسيرات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وذلك ضمن خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.