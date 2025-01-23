عاجل - ترامب يثير الجدل مجددًا.. وعد بكشف ملفات اغتيالات كينيدي ومارتن لوثر كينغ

أحمد جودة - القاهرة - سنعزز من الثقة في الحكومة

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزمه الإفراج عن وثائق سرية تتعلق باغتيالات الرئيس جون كينيدي، وشقيقه روبرت كينيدي، والزعيم الحقوقي مارتن لوثر كينغ. هذا الإعلان جاء كجزء من مبادرة وعد بها لتعزيز الشفافية والثقة في الحكومة.

ترامب: الوقت قد حان للكشف الحقائق

أشار ترامب إلى أن هذه الوثائق ظلت قيد السرية لفترة طويلة بسبب قرارات من إدارته السابقة، حيث قال:

"مايك بومبيو (وزير الخارجية السابق) كان قد منع نشر هذه الوثائق، بحجة أن الوقت لم يكن مناسبًا. الآن نحن نراجع المعلومات وسنكشف عنها قريبًا".

أحداث اغتيال هزّت الولايات المتحدة

تعد اغتيالات جون كينيدي ومارتن لوثر كينغ وروبرت كينيدي من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الأميركي، حيث ألهمت هذه الجرائم العديد من نظريات المؤامرة.

جون كينيدي : اغتيل بالرصاص في دالاس عام 1963، مما أثار موجة من الصدمة والجدل حول منفذ الجريمة.

: اغتيل بالرصاص في دالاس عام 1963، مما أثار موجة من الصدمة والجدل حول منفذ الجريمة. مارتن لوثر كينغ : قتل في ممفيس عام 1968، وكانت وفاته نقطة تحول في حركة الحقوق المدنية.

: قتل في ممفيس عام 1968، وكانت وفاته نقطة تحول في حركة الحقوق المدنية. روبرت كينيدي: اغتيل بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية في كاليفورنيا عام 1968، ما أضاف فصلًا آخر من الاضطرابات السياسية.

شفافية أم إثارة الجدل؟

أكد ترامب خلال حديثه أن الإفراج عن هذه الوثائق يهدف إلى تعزيز الشفافية الحكومية، قائلًا:

"كخطوة نحو استعادة المساءلة والشفافية، سنزيل التصنيف السري عن الوثائق التي تهم الرأي العام".

تداعيات الإعلان

يتوقع أن يثير هذا القرار اهتمامًا واسعًا بين مؤيدي ترامب، نظرًا لتاريخ الرئيس السابق في استعراض قضايا مثيرة للجدل وارتباطه ببعض نظريات المؤامرة.