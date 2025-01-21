العالم اليوم - ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن الهجوم الإسرائيلي على جنين خلف حتى الآن 9 قتلى وأكثر من 40 جريحا.

ونفذت قوات إسرائيلية مدعومة بطائرات هليكوبتر عملية عسكرية في مدينة جنين وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة".

وجاءت العملية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن مستوطنين إسرائيليين متهمين بالعنف بسبب شن هجمات على قرى فلسطينية.

ووصف نتنياهو العملية أيضا بأنها هجوم جديد ضد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وقال نتنياهو: "نحن نتحرك بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما مد ذراعيه، في غزة ولبنان وسوريا واليمن والصفة الغربية".

وأفاد الجيش بأن جنودا وفرقا من الشرطة وأجهزة المخابرات بدأت عملية "لمكافحة الإرهاب" في جنين.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن العملية هي بداية "حملة قوية ومتواصلة" على الجماعات المسلحة "من أجل حماية المستوطنات والمستوطنين".

ويشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على مناطق شمالي الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.