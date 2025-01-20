اغتيال قاضيين بارزين فـي طهران إثر عملية إرهابية وانتحار المنفذ

طهران ـ د.ب.أ: كشف تقرير إخباري عن اغتيال قاضيين بارزين بالمحكمة العليا الإيرانية في قصر العدل بطهران.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن مركز الإعلام في السلطة القضائية الايرانية قوله في بيان: «كان حجة الإسلام والمسلمين رازيني رئيس الفرع 39 وحجة الإسلام والمسلمين مقيسه رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا ضمن المستهدفين في مخطط إرهابي». وأوضح: «نتيجة لهذا العمل الإرهابي استشهد اثنان من القضاة».

وتابع: «بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص المعني ليس لديه قضية في المحكمة العليا». وأضاف: «بعد وقوع العمل الإرهابي مباشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المسلح، الذي أقدم على الانتحار فورا». وجاء في البيان: «تم فتح تحقيق لتحديد هوية مرتكب هذا العمل الإرهابي». وبحسب مهر ، اتخذت السلطة القضائية في العام الماضي إجراءات واسعة النطاق لتحديد هوية ومحاكمة واعتقال العملاء والعناصر المرتبطة بـ«الكيان الصهيوني» والولايات المتحدة سيئ السمعة والعملاء والجواسيس والجماعات الإرهابية».