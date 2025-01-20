اتفاق وقف النار فـي غزة يبدأ صباح اليوم .. والإفراج عن 737 أسيرا بالمرحلة الأولى

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح اليوم في تمام الساعة 8:30 بتوقيت غزة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية.

وبدأت الاستعدادات في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية في القطاع ان اجهزتها ستبدأ بالانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.

وأهابت بالجميع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمنهم وسلامتهم، داعية إلى الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر ان يعود سكان مدينة رفح إلى مدينتهم مباشرة بعد وقف إطلاق النار، فيما سيكون على النازحين من سكان غزة والشمال الانتظار سبعة ايام ثم التوجه سيرا على الأقدام.

واتخذت وزارة الصحة بغزة تدابير إضافية لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في مشافيها قبل توجههم للقاء ذويهم.

ونزح نحو٨٠ بالمائة من سكان القطاع خلال الحرب سواء نزوح داخلي في محافظاتهم او خارجها كما جرى مع سكان غزة والشمال.

ياتي ذلك فيما نشرت وزارة القضاء الاسرائيلية أسماء 737 أسيراً فلسطينيا سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، بينهم زكريا الزبيدي وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع عام 2021.

وذكرت قناة ريشت كان الناطقة بالعبرية أمس السبت، أن 1904 أسرى سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة.

يأتي ذلك فيما استشهد، الليلة قبل الماضية خمسة من عائلة واحدة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قطاع غزة استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة، قرب مسجد الهداية، شمال مدينة خان يونس.

وفي السياق ذاته، أصيبت فلسطينية بطلق ناري من قبل زوارق الاحتلال غربي خان يونس.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ الاعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يوم الاربعاء الماضي، استشهد ما يزيد على 120 فلسطينيا وأصيب العشرات، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.