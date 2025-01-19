العالم اليوم - القبض على مشتبه به في طعن نجم بوليوود سيف علي خان

انتم الان تتابعون خبر القبض على مشتبه به في طعن نجم بوليوود سيف علي خان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:25 صباحاً - قالت الشرطة الهندية إن رجلا يعتقد أنه من مواطني بنغلادش ألقي القبض عليه اليوم الأحد في مومباي، العاصمة المالية للهند، بوصفه المشتبه به الرئيسي في طعن نجم بوليوود سيف علي خان.

وتسبب الهجوم، الذي وقع يوم الخميس، على خان، أحد أهم نجوم السينما الهندية، في صدمة لبوليوود، معقل صناعة السينما بالبلاد، ولسكان مومباي، ودعا كثيرون إلى تحسين إجراءات الأمن.

وأعلن أطباء أن حالة سيف علي خان لم تعد خطيرة، وغادر المستشفى بالفعل.

وقال ديكسيت جيدام نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي "تشير الأدلة الأولية إلى أن المتهم من مواطني بنغلادش، وإنه غير اسمه بعد دخوله الهند بشكل غير قانوني".

وأضاف أن المشتبه به الذي ألقي القبض عليه في ضواحي مومباي كان يستخدم اسم فيجاي داس، لكن من المعتقد أن اسمه محمد شريف الإسلام شاه زاد وكان يعمل في وكالة لخدمات إدارة المنازل بعد وصوله إلى مومباي منذ 5 أو 6 أشهر.

وتعرض خان، البالغ من العمر 54 عاما، لست طعنات من متسلل خلال محاولة لاقتحام منزله. وقال الأطباء إنه خضع لجراحة بعد إصابته بطعنات في العمود الفقري والرقبة واليدين.

واعتقلت الشرطة في مومباي أول مشتبه به رئيسي في الهجوم يوم الجمعة بينما اعتقلت الشرطة بولاية تشاتيسغاره في وسط الهند شخصا ثانيا أمس السبت.