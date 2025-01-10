العالم اليوم - تعرف على أروع الابتكارات في معرض CES 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 11:25 صباحاً - يواصل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 في لاس فيغاس إبهار العالم بأحدث الابتكارات، إذ يشهد المعرض موجة من التقنيات المبتكرة التي تعيد تعريف المستقبل.

فمن مكنسة كهربائية بأرجل، ورفيق ألعاب بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة التلفاز الشفافة التي يبلغ سعرها 60 ألف دولار، والحواسب المحمولة المرنة إلى الأجهزة القابلة للارتداء، ومن السيارات الكهربائية إلى النظارات الذكية، لم تترك الشركات التقنية الكبيرة والصغيرة أي فرصة إلا واستغلتها لتقديم رؤى جديدة لعالم التكنولوجيا.

نستعرض في هذا التقرير أروع التقنيات التي جذبت الأنظار في CES 2025:

إنفيديا:

كشفت شركة إنفيديا الأميركية، عن الجيل التالي من بطاقات الرسوميات من سلسلة RTX 50 في المعرض، ويتطابق أداء وحدة معالجة الرسوميات الجديدة RTX 5070 - البالغ سعرها 549 دولارا مع معالجات إنفيديا الرئيسية RTX 4090 للعام الماضي البالغ سعرها 1999 دولارا.

المعالج RTX 5090 الجديد يتميز بذاكرة GDDR7 من الجيل التالي بسعة 32 جيجابايت و21,760 نواة CUDA، مما يمثل ترقية كبيرة عن سابقتها، على الرغم من متطلبات الطاقة البالغة 575 وات، تحافظ البطاقة على تصميم مدمج ثنائي الفتحة، على النقيض من بطاقة RTX 4090 الأكبر حجما.

راذر:

أبهرت راذر "Razer"، وهي شركة أميركية سنغافورية متخصصة في تصنيع أجهزة الألعاب، الجمهور بجهاز Blade 16، أرقى جهاز ألعاب محمول من الشركة حتى الآن، بالإضافة إلى Project Arielle، وهو كرسي ألعاب مزود بإضاءة RGB يمكنه تغيير اللون بناء على درجة الحرارة.

شركة Ultrahuman:

كشفت شركة Ultrahuman عن خاتم ذكي من الذهب عيار 18 قيراطًا مقابل 1900 دولار (أو 2200 دولار إذا كنت تفضل البلاتين). وفي الوقت الذي تكافح فيه الأجهزة القابلة للارتداء الأخرى مثل Humane's AI Pin لإيجاد موطئ قدم لها، تراهن Ultrahuman على أن المتسوقين الذين يبحثون عن السلع الفاخرة يريدون أن يأتي جهاز تتبع الصحة الخاص بهم ضمن السلع الفاخرة. من الناحية الوظيفية، إنه مطابق لجهاز Ring Air الذي يبلغ سعره 350 دولارًا - ولكن على الأقل تم تسميته على اسم كثبان الصحراء ويأتي مع اشتراك مدى الحياة.

يتضمن الخاتم مزايا متعددة مثل تتبع النوم والإجهاد والحركة، بالإضافة إلى قياس معدل ضربات القلب وتقلباته ودرجة حرارة الجلد. كما أن التطبيق المرافق يتيح للمستخدمين تحليل بيانات صحية بشكل دقيق.

إل جي LG:

جمعت شركة إل جي بين شيئين لم نكن نعرف أننا بحاجة لدمجهما معًا، مصباح ذكي وحديقة داخلية. يعمل مصباحها الجديد كملجأ للنباتات أيضا، مع إضاءة LED التي يمكنها رعاية نباتاتك وضبط الحالة المزاجية. يحتوي المصباح على رف ذكي في المنتصف لزراعة ما يصل إلى عشرين نبتة، ونظام ري مدمج يعرف بالضبط ما تحتاجه نباتاتك الخضراء.

أخيرًا، جهاز منزلي ذكي قد يجعل منزلك يبدو أكثر حيوية بالفعل - على الرغم من أنه، مثل العديد من ابتكارات إل جي الرائعة التي تم الكشف عنها في معرض CES.

كما كشفت إل جي عن تلفاز يمكنك الرؤية من خلاله حرفيًا. يتحول جهاز OLED T الجديد من التلفزيون العادي إلى شفاف تمامًا بضغطة زر - وعندما يكون مغلقًا، يبدو وكأنه نافذة.

بسعر 60 ألف دولار، فهو بالتأكيد ليس للجميع. ولكن حتى المتشككين يجب أن يعترفوا بوجود شيء سحري في التلفاز الذي يمكن أن يتحول إلى حوض سمك افتراضي. ومع ذلك، كما يشير موقع The Verge، ربما يكون السؤال الحقيقي هو كم من الوقت سيمضي قبل أن تشعر بالملل من مشاهدة برامجك من خلال نافذة باهظة الثمن في الأساس؟

شركة Dreame

في البداية تتبعوا خطواتنا، والآن الروبوتات تخطو خطواتها الخاصة. يمكن للمكنسة الكهربائية الجديدة X50 Ultra من Dreame أن تدفع نفسها للأعلى وتصعد إلى أماكن يصل ارتفاعها إلى 2.5 إنش باستخدام ما يُسمونه "ذراع تأرجح مُحرَّك". في حين أنها ليست جاهزة لتسلق مجموعة من السلالم العادية، إلا أن هذه قفزة كبيرة للأمام مقارنةً بالمكنسات الكهربائية الروبوتية التي تُعاني مع السجاد السميك. خطوات صغيرة لكنها فعالة، أليس كذلك؟

كوالكوم:

كشفت كوالكوم عن شريحة Snapdragon X الجديدة التي ستتوفر في المزيد من أجهزة Windows Copilot + في المستقبل القريب، تركز الشركة على تقديم أجهزة بأسعار معقولة تبدأ من 600 دولار، مما يجعلها خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يرغبون في تحديث أجهزتهم القديمة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

آسوس:

أطلقت آسوس جهاز ZenBook A14 الذي يجمع بين التصميم الصناعي الفاخر والمواصفات القوية، رغم أن استخدام شرائح كوالكوم قد يحد من التوافق مع بعض التطبيقات القديمة، في المقابل قدمت شركة ماينجير مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية المبردة بالماء، مع نظام تبريد متطور لضمان أداء مستقر.