العالم اليوم - الحوثيون ينفذون عمليتين عسكريتين وسط تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 07:23 مساءً - أعلن الحوثيون في اليمن، الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين وسط تل أبيب في إسرائيل.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن القوات نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأشار إلى أن "العملية الأولى استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين2" فرط صوتي أصاب هدفه بدقة".

واستهدفت العملية الثانية، وفقا لسريع، "هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا حققت هدفها بنجاح".

وأكد سريع، جهوزيتهم "لمواجهة أي حماقة لقوى العدوان الأميركي والإسرائيلي أو من يتورط معهم من أي جهة كانت".

كما أكد المتحدث العسكري للحوثيين، استمرار عملياتهم العسكرية المساندة لغزة و"لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق، الجمعة، إنه أسقط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلقه الحوثيون واستهدف القدس ووسط إسرائيل.

وأفاد الجيش بأنه تم اعتراض المسيرة قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

يشار إلى أن الحوثيين يشنون منذ عدة أشهر هجمات على السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وعلى أراضيها ويقولون إن هذه الهجمات تأتي لدعم قطاع غزة.

وترد إسرائيل بشن هجمات على أهداف شملت الحديدة وصنعاء ومطارها.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قادة الحوثيين بأنهم سيلقون نفس مصير قادة من حماس وحزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل.