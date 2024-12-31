فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم ”داعش” في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، تنفيذ القوات الجوية الفرنسية أمسِ الأول /الأحد/، ضربات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل الأراضي السورية.

وأشار ليكورنو - في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء/- إلى أن العملية جرت يوم الأحد الماضي، قائلًا "تظل جيوشنا ملتزمة بمكافحة الإرهاب في بلاد الشام".

وأضاف أن القوات الفرنسية تساهم في إطار التحالف الدُّوَليّ ضد داعش المعروف ب"قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصُّلْب"، منذ عام 2014 في العراق و2015 في سوريَا.

ويتواجد حاليًا وزير الجيوش في لبنان، برفقة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في زيارة بدأت أمسِ الاثنين للقاء الجنود الفرنسيين ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) بمناسبة حلول العام الجديد.