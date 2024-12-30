العالم اليوم - أميركا تعلن مساعدات مختلفة لأوكرانيا بقيمة 5.9 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، تقديم نحو ستة مليارات دولار لأوكرانيا في صورة مساعدات عسكرية إضافية وأموال لصالح الموازنة، إذ يستغل الرئيس جو بايدن الأسابيع المتبقية له في المنصب لزيادة المساعدات إليها قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة.

وكشف بايدن عن تقديم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة أتاحت 3.4 مليار دولار أخرى من الموازنة لأوكرانيا مما يمنحها موارد مهمة في الوقت الذي تكثف فيه روسيا الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية.

وقال بايدن في بيان "بتوجيهي، ستواصل الولايات المتحدة العمل الدؤوب لتقوية موقف أوكرانيا في الحرب خلال الفترة المتبقية لي في المنصب".

ويشمل الدعم الذي أعلنه بايدن مساعدات عسكرية بقيمة 1.25 مليار دولار من الاحتياطي الأميركي وحزمة بقيمة 1.22 مليار دولار من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وهي آخر حزمة لأوكرانيا في عهد بايدن.

وبموجب المبادرة، تُشترى المعدات العسكرية من قطاع الدفاع أو الشركاء بدلا من سحبها من الاحتياطي الأميركي، مما يعني أن وصولها إلى ساحة المعركة قد يستغرق شهورا أو سنوات.

وقال بايدن إن المساعدات الجديدة ستمنح أوكرانيا "قدرات ستتدفق عليها على الفور لتواصل استخدامها بشكل كبير في ساحة المعركة، وإمدادات من الدفاع الجوي والمدفعية وأنظمة أسلحة حيوية أخرى على المدى الطويل".

وقال مسؤول أميركي إن التمويل بقيمة 3.4 مليار دولار يرفع إجمالي المساعدات المخصصة لأوكرانيا في الموازنة الأميركية إلى أكثر قليلا من 30 مليار دولار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وتستخدم معظم هذه الأموال في دفع رواتب المعلمين وغيرهم من موظفي الحكومة للحفاظ على استمرار عملها.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قدمت واشنطن نحو 61.4 مليار دولار أخرى في صورة مساعدات أمنية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب.