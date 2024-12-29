10 شهداء بقصف إسرائيلي جديد على غزة
استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف وسط وجنوبي قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية أن قصفا للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا ومناطق متفرقة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، فيما وقعت نحو 20 إصابة في منازل مجاورة للمنزل المستهدف.
من جانبه أعلن مستشفى العودة عن وصول عدة إصابة معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المخيم الجديد شمال غرب النصيرات.
كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة خزاعة شرقي المدينة.
يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45514 شهيدا، و108189 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
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