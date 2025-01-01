لا تفوتك … فوائد قشر الليمون للتنحيف

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر قشر الليمون ذا أهمية كبيرة تفوق ما يُعتقد، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية القيمة التي تقدم فوائد صحية متعددة، أبرزها المساهمة في فقدان الوزن.

1. كبح الشهية

يُساعد تناول قشر الليمون في تقليل الشعور بالجوع، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البكتين، وهو نوع من الألياف الغذائية التي تسهم في إبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول. هذا الشعور بالامتلاء يساهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية طوال اليوم.

2. منع تراكم الدهون في الجسم

يحتوي قشر الليمون أيضًا على مادة البوليفينول، وهي مركبات تلعب دورًا هامًا في مكافحة السمنة. تساعد خصائص البوليفينول المضادة للأكسدة في منع تراكم الدهون في الجسم، مما يدعم جهود فقدان الوزن ويحسن الصحة العامة.

بذلك، يمكن لقشر الليمون أن يكون إضافة فعّالة إلى النظام الغذائي لمن يسعى للحفاظ على وزنه المثالي أو فقدان الوزن بشكل صحي وطبيعي.