القرفة بالحليب على الريق .. ماذا تفعل بالجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الحليب من المشروبات المغذية التي تحتوي على العديد من العناصر الأساسية التي تدعم صحة الجسم، وعندما يتم تناوله مع القرفة، يصبح له تأثيرات صحية إضافية، خاصة إذا تم تناوله على الريق. لكن، ماذا يحدث للجسم عندما يتم شرب الحليب مع القرفة صباحًا؟

تعتبر القرفة من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة القلب وتعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم. ومن جانب آخر، يحتوي الحليب على الكالسيوم الذي يدعم صحة الأوعية الدموية ويساهم في تقويتها، مما يعزز أداء الجهاز القلبي الوعائي.

يساهم مشروب القرفة بالحليب في تقوية الجهاز المناعي بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة، التي تساعد الجسم على محاربة البكتيريا والفيروسات. هذا المشروب يعمل على تعزيز قدرة الجسم في مقاومة الأمراض المعدية.

يعد مشروب القرفة بالحليب مفيدًا لصحة العظام، حيث أن الكالسيوم الموجود في الحليب يساهم في تقويتها وحمايتها من الكسور والهشاشة مع التقدم في العمر. إضافة إلى ذلك، تساعد القرفة في تحسين امتصاص المعادن اللازمة للعظام.

يمكن أن يساعد مشروب القرفة مع الحليب في تحسين عملية الهضم، حيث يعمل على تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخات. كما يساهم في تقليل حدوث الإسهال وتحسين حركة الأمعاء، ما يجعل هذا المشروب خيارًا جيدًا في الصباح.

يساعد تناول مشروب القرفة بالحليب على استقرار مستويات سكر الدم. القرفة تعمل على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري. كما أن الحليب يحتوي على البروتينات التي تساعد في تقليل امتصاص السكر بشكل مفاجئ في الجسم، مما يساهم في استقرار مستويات الجلوكوز.

في الختام، يمكن القول إن شرب القرفة مع الحليب على الريق يوفر فوائد صحية متعددة، بدءًا من تحسين صحة القلب والعظام وصولًا إلى تقوية المناعة وتحسين الهضم. لذا، يُعد هذا المشروب خيارًا مفيدًا لتعزيز صحتك بشكل عام.