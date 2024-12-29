كوريا الجنوبية تعلن بلدة موأن منطقة كوارث بعد تحطم طائرة شركة ”جيجو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ-موك اليوم الأحد تحديد بلدة موأن الواقعة في جنوب غرب البلاد كمنطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة في أعقاب حادث تحطم طائرة مميت.

وأعلن "تشوي" عن ذلك بعد وصوله إلى مطار موأن الدولي في بلدة موأن على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيئول.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق إنه باستثناء شخصين تم إنقاذهما من الحادث، يفترض أن جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة لقوا حتفهم.

وذكر الرئيس المؤقت خلال اجتماع حكومي عقد في موأن "ستركز الحكومة جميع القدرات المتاحة للتعامل مع الحادث ودعم أسر الضحايا وستخصص جميع الموارد الضرورية من خلال مقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزي".

وأضاف "سنحقق بدقة في سبب الحادث ونضع تدابير وقائية لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وأمر الرئيس المؤقت الوكالات ذات الصلة باستخدام كل المعدات والأفراد والبنية الأساسية المتاحة "لإنقاذ ولو حياة واحدة أخرى"، حسبما ذكر مكتبه.

ووقع الحادث في الساعة 9:07 صباحًا، عندما انحرفت طائرة تابعة لشركة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موأن الدولي، وكان على متن الطائرة المنكوبة 181 شخصا بما في ذلك 175 راكبا و6 أفراد من الطاقم.

هذا ويشغل تشوي منصب الرئيس المؤقت منذ يوم الجمعة، بعد أن صوتت الجمعية الوطنية على عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تم تعليق مهامه بعد أقل من أسبوعين من توليه منصب الرئيس بالوكالة عن الرئيس يون سيوك-يول في 14 ديسمبر.