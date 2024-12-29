العالم اليوم - مصر.. رفع الحدود القصوى لمعاملات حسابات الشمول المالي 50%

انتم الان تتابعون خبر مصر.. رفع الحدود القصوى لمعاملات حسابات الشمول المالي 50% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي نحو 50بالمئة، بحسب خطاب دوري موجه للبنوك.

وقال البنك المركزي المصري في خطابه، الأحد، إنه عملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط.

ويشمل إجمالي عمليات السحب وكذا التحويلات الصادرة وأية عمليات خصم أو مشتريات ليصبح الحد الأقصى اليومي للأفراد 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه (نحو 1770 دولار)، والحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

وأما للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

أما بالنسبة للشركات فئة (ب) بات الحد الأقصى اليومي لها 90 ألف جنيهًا يوميًا بدلًا من 60 ألف جنيه، والشهري 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، بحسب بيان المركزي المصري.