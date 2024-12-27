وزير خارجية سلوفاكيا: تصريح بوتين عن المفاوضات حول أوكرانيا إشارة إيجابية

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أحمد جودة - القاهرة - قال يوراي بلانار وزير الخارجية السلوفاكي، إن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية إجراء مفاوضات في سلوفاكيا حول تسوية سلمية في أوكرانيا يعتبر بمثابة إشارة إيجابية.

وأضاف الوزير في حديث نقلته وكالة الأنباء السلوفاكية TASR: "تدعو سلوفاكيا باستمرار إلى الحلول السلمية لتسوية الصراع الأوكراني. نحن ندعم أي مبادرة سلمية. وفي هذا السياق، نعتبر تصريح الرئيس الروسي، الذي لم يستبعد إمكانية عقد جزء من مفاوضات السلام في سلوفاكيا، بمثابة إشارة إيجابية حول النهاية السريعة لهذه الحرب وسفك الدماء والدمار".

وقام الوزير السلوفاكي بالتذكير بجهود بلاده، الرامية إلى تحقيق هدنة مبكرة وبدء مفاوضات حول السلام الدائم في أوكرانيا.

وقال: "ولهذا السبب قمت بالمشاركة في قمة [التسوية] في سويسرا هذا العام. اتفق جميع المشاركين في تلك القمة مع [المبادرات] التي تروج لها حكومتنا. ووافقوا على ضرورة إجراء المزيد من مفاوضات السلام بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك روسيا".