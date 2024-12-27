العالم اليوم - شرطة كوريا الجنوبية تداهم "مبنى رئاسيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - داهمت شرطة كوريا الجنوبية، الجمعة، مبنى حكوميا يستخدم في أعمال رئاسية خاصة، وحاولت الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة هناك.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن الشرطة بدأت تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيدا لعزله.

كما تشمل التحقيقات مسؤولين آخرين، بشأن محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر، قبل عدوله سريعا عن مسعاه.

والجمعة بدأ البرلمان جلسة ستشهد ضمن أعمالها تصويتا بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض، لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية من قبل يون.