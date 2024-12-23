العالم اليوم - وزير خارجية الأردن يزور دمشق.. ويلتقي الجولاني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيزور دمشق، الإثنين.

وأوضحت على إكس أنه سيلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني وعددا من المسؤولين السوريين.

وجاء في البيان المقتضب أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يزور الإثنين دمشق ويلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين".

وهي أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير الى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا.

وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوريا منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

وعاد 7250 سوريّا عبر الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردنية، الخميس الماضي.

وأستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعا بشأن سوريا بمشاركة وزراء خارجية 8 دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.

وأكد الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن الى جانب السوريين واحترام "إرادتهم"، داعيا لتجنب انجرار البلاد إلى "الفوضى" بعد إعلان الفصائل المعارضة دخول دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.