بايدن لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي: تحالف سيئول وواشنطن «ركيزة للسلام» فـي آسيا

المعارضة تستعجل «الدستورية» لعزل الرئيس

واشنطن ـ سيئول ـ وكالات: قال الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرئيس هان داك ـ سو إن التحالف بين سيئول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان منذ تولي الأخير مهام منصبه خلفًا للرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان السبت، أعرب الرئيس الأميركي عن «تقديره لصمود الديموقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا»، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان. وأضاف «تطرق المسؤولان إلى التقدم الكبير جدًّا الذي أنجز في السنوات الأخيرة لتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأعرب الرئيس بايدن عن ثقته من أن التحالف سيبقى ركيزة السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال تولي هان الرئاسة بالوكالة». وأيد النواب الكوريون الجنوبيون السبت عزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة ما أغرق الدولة في إحدى أسوأ أزماتها السياسية خلال عقد. وعين هان وهو من التكنوقراط رئيسا بالوكالة بانتظار أن تبتَّ المحكمة الدستورية في تثبيت عزل يون من عدمه.

وفي هذا السياق دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس من منصبه. وأمام المحكمة 180 يومًا لاتخاذ القرار، وإذا تم عزله، يجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يومًا.