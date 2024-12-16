اختيار طاقم تحكيم عماني لإدارة مباريات بالدوري الإماراتي لكرة اليد

رشح الاتحاد الاسيوي لكرة اليد طاقم التحكيم العماني الدولي المكون من الثنائي خميس الوهيبي وعمر الشحي لإدارة بعض المباريات في الدوري الاماراتي يوم 21 من الشهر الجاري وقد جاء ترشيح الطاقم العماني بناء على قرر لجنة القوانين والحكام بالاتحاد الاسيوي وثقتها الكبيرة في الطاقم العماني الذي استطاع خلال الفترة الماضية ان يثبت جدارته في ادارة العديد من البطولات والمباريات الهامة حيث كانت اخر مشاركة لهم في البطولة الآسيوية العشرون للسيدات « تصفيات بطولة العالم للسيدات المانيا وهولندا 2025» التي استضافتها مدينة دلهي الهندية خلال الفترة من 3 الى 10 ديسمبر الجاري .

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