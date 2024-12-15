العالم اليوم - وفاة الفنان المصري الكبير نبيل الحلفاوي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - توفى الفنان المصري الكبير نبيل الحلفاوي، الأحد، عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر.

ونقل الفنان الراحل إلى المستشفى، الثلاثاء الماضي، وتم حجزه في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا.

ونشر الحساب الرسمي للفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، تغريدة يعلن فيها أولاده عن رحيل "القبطان"، حيث أعلنوا عن موعد صلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء.

وجاءت التغريدة كالآتي: "مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائمًا بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

نبيل الحلفاوي في سطور