العالم اليوم - "قطر للطاقة" تستحوذ على 27.5% من رخصة التنقيب بسواحل ناميبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - وقعت "قطر للطاقة" اتفاقية مع شركة "هارماتان للطاقة المحدودة"، إحدى الشركات التابعة بشكل غير مباشر لشركة "شيفرون".

وتستحوذ قطر للطاقة بموجب الاتفاق على حصة من رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بالمنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل ناميبيا.

وقالت الشركة القطرية في بيان لها، الأحد، إنه بموجب الاتفاقية، تحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 27.5 بالمئة، بينما تحتفظ شركة هارماتان بحصة 52.5 بالمئة، وتبقى حصة الشريكين الآخرين في المنطقة مناصفة بين شركة تراغو للطاقة المحدودة وشركة البترول الوطنية الناميبية "نامكور"، 10 بالمئة لكل منهما.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الشركة تتطلع إلى البدء قريباً في حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، خاصة في أعقاب عمليات الحفر الناجحة في مناطقنا الأخرى في ناميبيا.

وتقع منطقة الامتياز على بعد حوالي 200 كلم قبالة سواحل ناميبيا، وحوالي 70 كلم شمال منطقة فينوس التي حققت قطر للطاقة من قبل اكتشافاً فيها.

وتبلغ مساحة المنطقة 5433 كلم مربعا، وتتراوح أعماقها بين 2400 و3300 متر.