رئيس كوريا الجنوبية: ولائي للشعب.. وأتحمل تبعات قرار ”الأحكام العرفية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:37 صباحاً - تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، المهدّد بالعزل بسبب محاولته الفاشلة قبل أسبوع فرض الأحكام العرفية في البلاد، بالقتال حتى آخر لحظة دفاعًا عن نفسه، متّهمًا المعارضة بالتسبّب بـ"أزمة وطنية"، في الوقت ذاته.

وفي خطاب تلفزيوني ألقاه اليوم الخميس، قال يون: "سأقاتل مع الشعب حتى اللحظة الأخيرة".

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عامًا) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وقدّم الرئيس اعتذاره للشعب عن قراره هذا، قائلًا: "أعتذر مرة أخرى للشعب الذي لا بدّ أنه فوجئ وشعر بالقلق بسبب الأحكام العرفية.. أرجوكم، ثقوا في ولائي المطلق للشعب".

وأكّد أنّه سيتحمّل كل التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار، لكنه من جهة أخرى هاجم البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بسبب عزمها طرح مشروع قانون على التصويت السبت المقبل؛ بقصد عزله من منصبه.

ووصف "يون" الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها حزب المعارضة الرئيسي بأنها "أصبحت وحشًا يدمر النظام الدستوري للديموقراطية الليبرالية".

والسبت الماضي، أفلت "يون" من مذكرة أولى لعزله تقدمت بها المعارضة.

وينبغي لعزله أن تحصل المذكرة على أصوات 200 نائب من أصل 300 تتألف منهم الجمعية الوطنية.

وفي المرة الأولى، أيّد مذكرة عزل الرئيس كلّ نواب المعارضة الـ192، بالإضافة إلى 3 نواب من الحزب الحاكم.