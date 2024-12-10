العالم اليوم - بعد إصابته بـ"نزيف دماغي".. كشف الحالة الصحية لرئيس البرازيل

انتم الان تتابعون خبر بعد إصابته بـ"نزيف دماغي".. كشف الحالة الصحية لرئيس البرازيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:29 مساءً - باتت الحالة الصحية للرئيس البرازيلي لولا (79 عاما) "مستقرة"، ولا يعاني من أي "آثار جانبية" بعد العملية الجراحية الطارئة التي خضع لها إثر تعرضه لنزيف دماغي، حسبما أعلن أطباؤه الثلاثاء.

وأعلن طبيبه روبيرتو خليل في مؤتمر صحفي أن العملية الجراحية التي استمرت نحو ساعتين "دون مضاعفات" سمحت بـ"إزالة كتلة دموية بسبب نزيف في الدماغ".

ومن المقرر أن يخرج لويز إيناسيو لولا دا سيلفا من المستشفى السوري اللبناني في ساو باولو "الأسبوع المقبل".

والنزيف مرتبط بالحادثة التي تعرض لها لولا في 19 أكتوبر في منزله.

وأصيب الرئيس الذي عاد إلى السلطة عام 2023، في مؤخر الرأس بعد سقوطه في المرحاض، مما اضطره للخضوع لسلسلة من الفحوصات وإلغاء رحلته إلى روسيا لحضور قمة البريكس.

وأُدخل لولا مساء الإثنين المستشفى "للخضوع للتصوير بعدما شعر بصداع. وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي وجود نزف داخل الجمجمة"، وفق ما أفادت المؤسسة الطبية.

ولاحقا "خضع لعملية حج القحف لتصريف الورم الدموي"، بحسب البيان.

وقال الدكتور خليل: "لم تظهر على الرئيس البرازيلي آثار جانبية ولا تغير في حركته".

وأضاف: "حالته مستقرة ويتحدث بشكل طبيعي ويأكل".

وقال جراح الأعصاب ماركوس ستافال خلال المؤتمر نفسه إن "النزيف حدث بين الدماغ والغشاء الجافي (المحيط به) وضغط على الدماغ".

وتابع: "أزيلت الكتلة الدموية الناجمة عن النزيف وبالتالي خف الضغط عن الدماغ وتم الحفاظ على الوظائف العصبية".

وبحسب طبيب الأعصاب روجيريو توما، العضو أيضا في الفريق الطبي، فإن "هذا النوع من المضاعفات شائع" في مثل هذه الحالات "خاصة لدى المسنين".