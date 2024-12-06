روسيا تُسقط 33 مسيرة أوكرانية
أعلنت روسيا أن أنظمة دفاعها الجوي دمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق أراضي مقاطعات روسية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إلى إيقاف محاولات لتنفيذ هجمات أوكرانية خلال الليلة الماضية، باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، وقيام أطقم الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في البحر الأسود بتدمير زورقين أوكرانيين كانا متجهين نحو جزيرة القرم.
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية تعلن بشكل شبه يومي في الفترة الأخيرة عن تقدم قواتها وسيطرتها على مناطق وبلدات في شرق أوكرانيا وإسقاط مسيرات، فيما لا تزال الأنباء متضاربة حول حقائق الأوضاع الميدانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام 2022.
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