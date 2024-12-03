نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفاو: غزة تواجه مجاعة كارثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم، أن أكثر من 130 ألفًا من سكان غزة يعانون من مجاعة كارثية، مؤكدة أنه قد يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات في الأشهر المقبلة.

وجاء في البيان الصادر عن المنظمة اليوم: "لقد حذر أحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC، الصادر في أكتوبر، من خطر المجاعة الكارثية في قطاع غزة بأكمله في الفترة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025.

ويعاني نحو 133 ألف شخص، أو 6% من السكان بالفعل من مجاعة كارثية. وتبلغ مستويات انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة وفقا للتصنيف الدولي)".

ويعني هذا، وفقا لبيان "الفاو"، أن الناس ليس لديهم أي طعام تقريبا ولا يمكنهم تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات تقريبا في الأشهر المقبلة.

وكانت تقديرات وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، أكتوبر الماضي، قد أشارت إلى أن 345 ألف من سكان غزة سيواجهون مستويات كارثية من الجوع إذا استمر القتال في القطاع ولم تتم زيادة المساعدات الإنسانية.

وفي نوفمبر، أشارت "الفاو" إلى أن لجنة مراجعة المجاعة قد بدأت بالفعل أو على وشك أن تبدأ في أعمالهم بأجزاء من شمال غزة.

وفي التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يحدد الخبراء خمس فئات للوضع السكاني، حيث تعني المرحلة الثالثة "أزمة غذائية"، والرابعة "حالة طوارئ"، والخامسة "مجاعة كارثية".