العالم اليوم - بمشاركة 5 فرق عربية.. تصنيف مستويات كأس العالم للأندية

انتم الان تتابعون خبر بمشاركة 5 فرق عربية.. تصنيف مستويات كأس العالم للأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، الثلاثاء، عن تصنيف الفرق المشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي تشارك فيها 5 فرق عربية.

وتقام بطولة مونديال الأندية للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا بدلا من شكلها القديم الذي شهد مشاركة 7 فرق، في الولايات المتحدة، صيف العام المقبل، حيث سيتم إجراء قرعة دور المجموعات بعد غد الخميس بمدينة ميامي الأميركية.

ويتواجد في البطولة التي تقام في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن يتم خلال القرعة تقسيم الأندية المشاركة إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتم تصنيف الفرق في أوعية لتحديد المستويات الأربعة، حيث تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، ويصعد للأدوار الإقصائية متصدر ووصيف كل مجموعة.

وحتى الآن لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعايير الخاصة بالتصيف، لكنه ذكر أنه "ستتم مراعاة العوامل الرياضية والجغرافية قدر الإمكان".

وكشفت الصحيفة على موقعها الألكتروني الرسمي التصنيفات الأربعة على النحو التالي: