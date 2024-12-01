الرئيس الفنزويلي: فلسطين أكثر قضية محقة للإنسانية

كاراكاس ـ وكالات: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية. وأكد مادورو، في كلمته خلال «المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين»، الذي عقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أن بلاده ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى السُبل. وأضاف: «إذا نظرتم إلى أسباب النضالات منذ القرن الماضي من أجل خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية».

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