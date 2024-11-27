العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا تواصل التراجع

انتم الان تتابعون خبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا تواصل التراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مرة أخرى الأسبوع الماضي، لكن الكثير ممن فقدوا وظائفهم ظلوا بلا عمل لفترة طويلة، مما يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مجددا في ديسمبر.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ألفي طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر. وصدر التقرير قبل موعده بيوم نظرا لأن غدا الخميس عطلة في البلاد.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز تسجيل 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وانخفضت الطلبات لتبتعد عن أعلى مستوى في نحو عام ونصف العام الذي سجلته في أوائل أكتوبر نتيجة لعواصف جوية وإضرابات في بوينغ وشركة أخرى في قطاع الطيران والفضاء.