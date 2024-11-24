نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يشن هجمات صاروخية متواصلة وغير مسبوقة على إسرائيل منذ الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتعرض إسرائيل اليوم الأحد، لهجوم صاروخي كبير من لبنان، حيث يواصل "حزب الله" استهداف الجيش الإسرائيلي والتصدي له، ويقصف المستوطنات، مما خلف دمارا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا.

وأصدر "حزب الله" بيانات عدة عن العمليات التي نفذها دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وأشار "حزب الله" إلى أنه تم استهدف ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع من فيها بين قتيل وجريح.