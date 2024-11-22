العالم اليوم - الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا وسط ترقب لمسار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا وسط ترقب لمسار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:25 صباحاً - استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا، الجمعة، وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار سعر الفائدة في حين تراجع اليورو متأثرا بالضبابية في أوروبا بينما تستهدف عملة بتكوين المشفرة مستوى 100 ألف دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 107.01، وذلك دون تغير يذكر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله أمس الخميس عند 107.15.

وصعد الدولار بنحو ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التضخم للارتفاع وتحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

واستقر اليورو، الذي يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار، عند 1.0475 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهرا مسجلا 1.0461 دولار.

وأصبح اليورو أحد الضحايا الرئيسيين للصعود الذي حققه الدولار بعد الانتخابات الأميركية. كما كان التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من أسباب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.25915 دولار، بارتفاع 0.03 بالمئة حتى الآن خلال اليوم.

وحافظ الين على مستوياته أمام الدولار بعدما أظهرت بيانات اقتصادية بقاء أرقام التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ اثنين بالمئة، في إشارة إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار 0.17 بالمئة أمام العملة اليابانية مسجلا 154.27 ين.

وتستهدف عملة بتكوين المشفرة مستوى 100 ألف دولار بعدما سجلت 99057 دولارا أمس الخميس.

وزادت بتكوين بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية في وقت سابق من نوفمبر مدفوعة بتوقعات بأن يقدم ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة.