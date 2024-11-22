العالم اليوم - مجموعة "CMGP" المغربية تحصل على موافقة لطرح عام أولي

انتم الان تتابعون خبر مجموعة "CMGP" المغربية تحصل على موافقة لطرح عام أولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - قالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الجمعة، إن مجموعة سي.إم.جي.بي حصلت على موافقة لبدء إجراءات الطرح العام الأولي في بورصة الدار البيضاء.

وقالت الهيئة في بيان إن شركة سي.إم.جي.بي المتخصصة في أنظمة الري تهدف إلى جمع 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار) من خلال هذا الطرح الذي يشمل زيادة رأس المال وبيع أسهم.

وأضافت أن الاكتتاب سيستمر من الثاني من ديسمبر إلى السادس منه.