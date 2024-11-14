إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة فرنسا وإسرائيل

انت الأن تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - عززت السلطات الفرنسية من الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس قبيل مباراة كرة القدم التي ستجمع المنتخب الفرنسي مع الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



ووفقًا للسلطات الفرنسية، سيتم نشر نحو 4 آلاف شرطي لتأمين المباراة التي ستُقام على ملعب فرنسا، على أن يتوزع أفراد الشرطة في الملعب، خارجه، وفي وسائل النقل العام. وقال قائد شرطة باريس، لوران نونيز، إن هذا الإجراء الاستثنائي سيكون أكبر من المعتاد بثلاث إلى أربع مرات، في ظل الظروف المتوترة حاليًا، لا سيما مع تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على غزة.



وأوضح نونيز أنه سيكون مسموحًا فقط برفع الأعلام الفرنسية والإسرائيلية داخل الملعب، مع تشديد الرقابة على دخول الملعب لضمان النظام العام، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة حظر رفع العلم الفلسطيني في المدرجات. وصرح قائد الشرطة الفرنسي بأن أي رسائل سياسية أو دعم لأي طرف غير مقبول في المباراة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق القوانين.



تتزامن هذه التدابير مع مشاعر متزايدة من العداء تجاه الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة. وكانت اشتباكات قد اندلعت الأسبوع الماضي بين مشجعين إسرائيليين وسكان محليين في أمستردام عقب مباراة في الدوري الأوروبي.



ومن المتوقع أن تكون نسبة الحضور في المباراة منخفضة، حيث يُتوقع أن يتواجد نحو 20 ألف مشجع فقط في الملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف شخص .