اقتحام الأقصى وفرض غرامات مالية على مقدسيين

انت الأن تتابع خبروالأن جيش الاحتلال يهدد بإخلاء مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - وجه جيش الاحتلال إنذاراً للسكان في ضاحية بيروت الجنوبية، مطالباً بإخلاء عدد من المباني السكنية والابتعاد عنها مسافة 500 متر، وسط توترات متصاعدة في المنطقة.



وأكدت المصادر أن الإنذار شمل تحديد المباني عبر خرائط مرفقة، خاصة في منطقة الغبيري والمباني المجاورة، محذراً من بقاء السكان في هذه المناطق.



ويأتي هذا الإنذار وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل، فيما شهدت مناطق أخرى في المنطقة، مثل المزة وقدسيا في دمشق، دوي انفجارات .