العالم اليوم - قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على منطقتين في دمشق

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على منطقتين في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - قتل 17 شخصا على الأقل في هجومين إسرائيليين على منطقة المزة وقدسيا في دمشق، الخميس، حسب وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن "العدوان الإسرائيلي استهدف بحسب المعلومات الأولية مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا"، مما أسفر "عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين".

وأوضح المرصد أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق بالقرب من دوار السرايا في حي المزة"، و"غارة أخرى طالت بناء سكنيا قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق".

وتسببت الغارتان بمقتل 17 شخصا، وفق المرصد.

وأفاد المرصد عن دوي "انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، بينما هرعت سيارات الإسعاف للمكان"، بالإضافة إلى "دمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران".

ولاحقا قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الهجوم على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

يشار إلى أن حي المزة منطقة تضم مقرات أمنية ومكاتب الأمم المتحدة، وطالتها عدة غارات في الآونة الأخيرة نسبت إلى إسرائيل.

في وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لـ"هدف معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص".

ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام النزاع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بدءا من 23 سبتمبر.

والأحد قتل 9 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، من بينهم قيادي في حزب الله، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت إسرائيل في الآونة الأخيرة نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.