رئيس وزراء اليونان يشير إلى حاجة أوروبا لتعزيز استقلالها بعد فوز ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أوروبا بحاجة ماسة إلى تعزيز استقلالها وتحسين ميزاتها التنافسية، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف ميتسوتاكيس في حديث متلفز خلال قمة "كوب 29" للمناخ في أذربيجان: "عندما أنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة من وجهة نظر أوروبية أرى حاجة ملحة للعمل بقوة على دعم استقلالنا الاستراتيجي والتأكد من أن الاقتصاد الأوروبي يصبح أكثر استقرارا وتنافسية".

وشدد على ضرورة إستقلال وروبا بذاتها لا سيما في مجال الطاقة، والبدء في موضوع الدفاع المشترك،

ولفت إلى أن هناك مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس للتغير المناخي، والعودة إلى الفحم والطرق البدائية، موضحا أن اليونان أولى الدول التي تعاني من التغير المناخي وتلوث البيئة.

وأشار إلى أن محادثته الأولى مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي اتسمت بالودية.

ووفقا له فإن الشعور بتأخر أوروبا موجود حتى قبل الانتخابات الأمريكية، قائلا: "أعتقد أننا سوف نتعامل مع هذه المسألة بحس إلحاح متجدد الآن"، داعيا أوروبا للانتقال من "الكلمات إلى الأفعال".

هذا وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي عقد جلسة طارئة خلال قمة بودابست، لمناقشة الإجراءات الإضافية بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء ذلك وفقا لما صرح به مسؤول دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس"، حيث تابع المصدر أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها ستكون مخاطر نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وانخفاض الدعم لنظام كييف من واشنطن.

في يوم 5 نوفمبر شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية، وفيها تنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.

وعقب انتهاء التصوي أعلن ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنه بات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة وسيوى منصبه بشكل رسمي يوم 20 يناير 2025.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو الاثنين.