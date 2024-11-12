العالم اليوم - رودري يتحدث عن صلاح: أصعب خصم واجهته في الدوري الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - اعترف النجم الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب مانشستر سيتي، أن أصعب خصم واجهه في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدولي المصري محمد صلاح.

ونقلت وسائل إعلام عن رودري، قوله خلال حديثه لإذاعة إسبانية بشأن أصعب خصم واجهه في مسيرته: "في السابق كان ليونيل ميسي عندما كنت ألعب في الدوري الإسباني".

وأضاف: "حاليا محمد صلاح، خاصة في ملعب آنفيلد، فهو يعتبر مثل السكين، ومواجهته صعبة للغاية".

وتوّج رودري لاعب خط وسط إسبانيا قبل أيام للمرة الأولى بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة الـ68 من حفل جوائز الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز رودري الجائزة متفوقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينغهام لاعبي ريال مدريد.