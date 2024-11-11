العالم اليوم - أخوماش يفتتح سجل أهدافه مع فياريال.. وإصابة مرعبة تنهي موسمه

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - عكَّرت إصابة في الرباط الصليبي فرحة الجناح الدولي المغربي إلياس أخوماش بافتتاح رصيده التهديفي مع فريقه فياريال هذا الموسم، عندما هز شباك ضيفه ألافيس (3-0) السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم حيث سيضطر إلى الخضوع لعملية جراحية ستبعده على الأرجح عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ومنح أخوماش (20 عاما) التقدم لفياريال بطريقة رائعة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الدولي الإيفواري نيكولا بيبي فهيأها لنفسه بيمناه واستدار وسددها بيسراه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أنتونيو سيفيرا في الدقيقة 38.

واحتفل المتوج مع منتخب بلاده ببرونزية دورة الألعاب الاولمبية في باريس، بهدفه الأول هذا الموسم برفعه قميصا كتب عليه "القوة لفالنسيا" تضامنا مع ضحايا الفيضانات القاتلة التي ضربت شرق إسبانيا، قبل أن يتعرض بعد ثلاث دقائق إلى إصابة خلال مراوغته الرائعة للاعب الوسط أنتونيو بلانكو على حافة تماس الجهة اليمنى حيث تعرضت ركبته لالتواء (42).

تدخل الجهاز الطبي لإسعافه لكن دون أن يتمكن من الوقوف على قدميه فخرج باكيا ومحمولا على نقالة (45)، ودخل مكانه جيريمي بينو مطلع الشوط الثاني.

وأصدر فياريال بيانا الأحد أكد فيه أن المهاجم الدولي المغربي يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي والتواء في الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليمنى.

وقال: "أكدت الفحوص الطبية التي خضع لها إلياس أخوماش أن مهاجم فياريال يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي والتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى".

وأضاف: "سيعلن النادي قريبا عن معلومات حول التدخل الجراحي الذي سيخضع له اللاعب".

وختم بيانه مشجعا مهاجمه: "الكثير من القوة يا إيلي (إلياس)، عائلة غروغويتا (فياريال) بأكملها معك!".

ويشكل غياب أخوماش ضربة لفياريال وكذلك لمنتخب بلاده الذي خسر أيضا خدمات جناح باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي بسبب إصابة بكسر في الساق في 24 أكتوبر الماضي خلال مباراة ضد بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وحرمت الاصابة أخوماش من الانضمام إلى صفوف منتخب بلاده لخوض الجولتين الأخيرتين (ضد الغابون وليسوتو) من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب نهاية العام المقبل، حيث استدعاه المدرب وليد الركراكي الخميس الماضي.

وخاض أخوماش 614 دقيقة في 12 مباراة في مختلف المسابقات (11 في الدوري وواحدة في كأس الملك) مع فريقه هذا الموسم وسجل هدفا واحدا كان في مرمى ديبورتيفو ألافيس (3-0) السبت.