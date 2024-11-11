العالم اليوم - فيديو يثير فزعا في الهند.. ديدان حية تزحف على بيتزا

انتم الان تتابعون خبر فيديو يثير فزعا في الهند.. ديدان حية تزحف على بيتزا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" طبق بيتزا "غير اعتيادي" من الهند أثار مخاوف الناس من خلل معايير السلامة الواجب اتباعها في المطاعم.

ويظهر المقطع ديدانا حية تزحف على بيتزا داخل أحد مطاعم ولاية ماديا براديش.

وحصد الفيديو أكثر من 861 ألف مشاهدة، وأثار حالة من الفزع والقلق بشأن معايير سلامة الغذاء في المطاعم المحلية.

يقول التعليق المرفق بالفيديو، "طلب أخي بيتزا ووجد حشرات بداخلها".

وكتب أحد المتابعين: "يتم تصنيع البيتزا المحلية في الغالب بهذه النظافة فقط، وبالتالي، فأنا لا أطلب أبدًا من هذه المتاجر".

وأضاف آخر: "يبدو أن هذه الحالات تحدث بشكل متزايد مؤخرا. تحتاج المطاعم حقا إلى تكثيف معايير النظافة الخاصة بها".