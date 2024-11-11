العالم اليوم - تحذير عاجل.. إسرائيل تبلغ 21 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء

انتم الان تتابعون خبر تحذير عاجل.. إسرائيل تبلغ 21 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الإثنين، سكان 21 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء.

وقال أدرعي، في حسابه على منصة "إكس": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: شيحين، جبين، أبو شاش، شاما، مجدل زون، المنصوري، زبقين، الراشدية، البرغلية، قاسمية، البياضة، الناقورة، بنت جبيل، عيناتا، كونين، عيترون، الطيبة، رب الثلاثين، مركبة، بني حيان".

وأوضح أن "نشاطات حزب الله الإرهابي، تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وتابع: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي".

وشدد على أنه "لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأردف قائلا: "يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".