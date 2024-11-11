العالم اليوم - دون موافقة مجلس الشيوخ.. ترامب يسعى لتمرير تشكيل إدارته

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب استخدام سلطته في الحزب الجمهوري لتمرير تشكيل إدارته الجديدة دون موافقة مجلس الشيوخ، حسبما ينص القانون الأميركي.

ويحاول ترامب الاستفادة من الدور القيادي المرغوب لمجلس الشيوخ على أساس استعداد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السماح له القيام بذلك.

وكتب ترامب عبر منصة "إكس": "أي نائب جمهوري يسعى لمنصب قيادي مرغوب فيه في مجلس الشيوخ الأميركي يجب أن يوافق على التعيينات الرئيسية في مجلس الشيوخ".

ولكنه طالب في نفس الوقت "بعدم الموافقة على تعيين أي قضاة خلال هذه الفترة لأن الديمقراطيين يسعون لتمرير قضاتهم في الوقت الذي يتصارع فيه الجمهوريون على القيادة. هذا أمر غير مقبول . شكرا لكم".

ووفقا للقواعد، فإنه يتعين عرض أي تشكيل حكومي على لجنة بمجلس الشيوخ أولا قبل أن يصوت الكونغرس بأكمله على التشكيل.

ولكن الرئيس ربما يجرى " تعيينات رئيسية مؤقتة" عندما لا ينعقد مجلس الشيوخ لمدة 10 أيام على الأقل.

وهذا يهدف لضمان قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات. ومن أجل استمرار هذه التعيينات، يتعين أن تتم الموافقة عليها قبل انتهاء دورة انعقاد مجلس الشيوخ.

وبعدما تحدث ترامب عن ما يعتزم القيام به، أعرب أبرز المرشحين لزعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ عن تأييدهم له.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا ريك سكوت " أتفق معك بنسبة 100 بالمئة. سوف أبذل قصارى جهدي لتمرير ترشيحاتك في أسرع وقت ممكن".

كما أعرب كل من النائب عن داكوتا الجنوبية جون ثون وجون كورنين من تكساس عن تقبلهما لهذا الرأي.