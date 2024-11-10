العالم اليوم - الإمارات تدين الهجوم الذي تعرضت له القوات السعودية باليمن

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تدين الهجوم الذي تعرضت له القوات السعودية باليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - دانت دولة الإمارات بشدة "الهجوم الجبان" الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية، وأسفر عن مقتل جنديين سعوديين وإصابة آخر.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".

وأعربت الوزارة عن "تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن"، مؤكدة "دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها"، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أعربت الخارجية الإماراتية عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب".

وكان المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن، السبت، مقتل ضابطين سعوديين وإصابة ثالث جراء "اعتداء غادر وجبان داخل معسكر لقوات التحالف في مدينة سيئون"، بمحافظة حضرموت.