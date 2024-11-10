نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- شركة طيران فرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 ديسمبر وإغلاق مطار بن جوريون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت الحرب الإسرائيلية على جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان في تدهور الوضع الأمني في إسرائيل، مما أثر على حركة الطيران بشكل كبير.

فقد أعلنت إحدى شركات الطيران الفرنسية تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 ديسمبر المقبل، وذلك بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.

كما أغلقت إسرائيل مطار بن جوريون بشكل مؤقت بعد دوي صافرات الإنذار المتكررة في تل أبيب ومناطق الجليل الأعلى وخليج حيفا وشمال الجولان، نتيجة لتزايد الغارات المتبادلة مع حزب الله في لبنان.

تأثير تصاعد الغارات على الوضع الأمني وحركة الطيران

تصاعدت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر 2023، حيث وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل جنوب لبنان.

وأفاد موقع "إسرائيل اليوم" بأن حدة الحرب تسببت في اضطراب حركة الطيران وإغلاق مؤقت لمطار بن جوريون، أحد أكبر المطارات في المنطقة.

الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها الإنسانية

استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للعام الثاني، متسببةً في استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط أزمات إنسانية وكوارث متفاقمة.

كما شهدت الفترة الأخيرة اغتيالات سياسية، إذ اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم 27 سبتمبر، ثم اغتالت القيادي الفلسطيني يحيى السنوار يوم 17 أكتوبر.