نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون تعليقًا على أحداث أمستردام: سنواصل النضال ضد معاداة السامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال العنف التي وقعت يوم أمس الخميس ضد مشجعين إسرائيليين بعد مباراة في كرة القدم في أمستردام، مؤكدًا أن بلاده ستواصل النضال ضد معاداة السامية.

وكتب ماكرون في حسابه على منصة "إكس": "إن أعمال العنف ضد المواطنين الإسرائيليين في أمستردام تذكرنا بالساعات الأكثر خزيا في التاريخ... أدين هذا الفعل وأعبر عن دعمي للمصابين".

وأضاف: "ستواصل فرنسا النضال بلا هوادة ضد المعاداة البغيضة للسامية".

وكانت شرطة العاصمة الهولندية أمستردام، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن نقل 5 أشخاص إلى المستشفى واعتقال 62 آخرين نتيجة أعمال الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم بين نادي "أياكس" المحلي و"مكابي تل أبيب" الإسرائيلي.

وجاء في بيان الشرطة: "يتم تداول تقارير مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي حول أحداث الليلة الماضية في أمستردام، حيث فتحت الشرطة تحقيقا كبيرا في العديد من حوادث العنف، ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى اللحظة، تم نقل خمسة مصابين إلى المستشفى، واعتقال 62 شخصا".

ووقعت سلسلة من الهجمات على مشجعي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي في أمستردام ليلة 8 نوفمبر عقب انتهاء مباراة في الدوري الأوروبي ضد "أياكس" المحلي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم نقل نحو 12 شخصا إلى المستشفيات في أحداث أمستردام بعد انتهاء مبارة في كرة القدم، كما وردت أنباء عن انقطاع الاتصال بالبعض منهم. ووصفت الأحداث بأنها "كمين مخطط له".

وقام مشجعون للنادي الإسرائيلي بتمزيق أعلام فلسطينية كانت معلقة على واجهات أبنية ومحال في العاصمة الهولندية الأمر الذي شكل استفزازا لمناصري القضية الفلسطينية فاندلعت على إثرها مشاجرات عنيفة بالضرب وتمت ملاحقتهم في العديد من مناطق أمستردام.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إثرها "إرسال طائرتي إنقاذ إلى هناك على الفور".

وأطلقت عائلات إسرائيلية نداء تحاول من خلاله تحديد مكان أبنائهم المشجعين المفقودين: "أرجوكم ساعدونا".

ووصف رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، الهجمات على المشجعين الإسرائيليين بأنها "غير مقبولة"، مشيرا إلى طبيعتها "المعادية للسامية".

ودعا زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في هولندا، خيرت فيلدرز، إلى اعتقال وترحيل المتورطين.