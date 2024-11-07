نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية الإسرائيلية بصلية صاروخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، عن استهدافه لقاعدة بحرية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، بصليات صاروخية.

وصدت عن "حزب الله" حتى لحظة كتابة هذا الخبر، بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 04:25 من بعد ظهر اليوم الخميس: "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الخميس: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تحركا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخية".

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الخميس: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة موقع هرمون بصليةٍ صاروخية".

- عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم الخميس: " ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية".‏

- عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم الخميس‌: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ليمان بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏"الكريوت" شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية".

- عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الخميس: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصلية صاروخية".‏

في الجهة المقابلة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، عن مقتل 5 جنود (احتياط) وإصابة 16 حنديا بصفوفه، خلال معركة مع "حزب الله" في جنوب لبنان.