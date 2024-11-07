نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية تعلن إجلاء 6 أطفال من غزة إلى رومانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الخميس إجلاء ستة أطفال من قطاع غزة إلى رومانيا لتلقي الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق، كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، أنه سيتم إجلاء أكثر من مائة مريض من قطاع غزة إلى الإمارات ورومانيا يوم الأربعاء، حيث جاء في منشور له على منصة X: "أمس، تم إجلاء ستة أطفال من غزة إلى رومانيا لتلقي رعاية متخصصة عاجلة: ثلاثة منهم لعلاج السرطان، واثنان لعلاج أمراض الدم وواحد لعلاج الإصابات".

كما أفادت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق بأن الإمارات ومنظمة الصحة العالمية قامتا بإجلاء 86 فلسطينيا من الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى 124 من أفراد عائلاتهم من قطاع غزة.