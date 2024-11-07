العالم اليوم - طحنون بن زايد: G42 لها دور محوري في تشكيل مستقبل التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - ترأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي 42"، الاثنين، الاجتماع الختامي لمجلس إدارة المجموعة لهذا العام.

وأكد الشيخ طحنون بن زايد خلال الاجتماع على الدور المحوري للمجموعة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا العالمية وجعل الابتكار ركناً أساسياً لمستقبل أكثر ازدهاراً على المستوى العالمي.

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الادارة استراتيجيات الحوكمة والمالية الجديدة، التي تساهم في تحقيق رؤية المجموعة وخططها التوسعية، كما أكد مجلس الإدارة على التوجه الاستراتيجي لتعزيز القدرات التكنولوجية وتوسيع الشراكات العالمية المستدامة.

وأعرب بينغ شياو، الرئيس التنفيذي عن تقديره للقيادة الحكيمة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان للمجموعة، وقال: "بفضل هذه القيادة، تواصل "جي42" مسيرتها كقوة تحويلية في الصناعة العالمية والعمل على دعم التقدم التكنولوجي، حتى تبوأت مكانة مرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية."

وأضاف الرئيس التنفيذي: "مع اقتراب نهاية عام 2024، تستعد المجموعة لدخول مرحلة جديدة من النمو وذلك من خلال التركيز على توظيف الابتكار التكنولوجي لتحسين مستويات المعيشة العالمية وضمان تكامل العمليات في جميع القطاعات".

وتلتزم مجموعة "جي 42" بتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتطوير التكنولوجي من خلال استثمار خبراتها في الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التعاون مع شركاء دوليين، حيث يعكس هذا الالتزام الأهداف التي يتبناها مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة متكاملة وجاذبة للاستثمارات والشراكات، واستقطاب الكفاءات المتميزة في هذا القطاع.