نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير خارجية السودان الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، علي يوسف الشريف وزير خارجية جمهورية السودان، والذي تولي مهام منصبه منذ ايام، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية الأربعاء ٦ نوفمبر الجاري.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط هنأ علي يوسف، على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهمته الدقيقة والهامة في ظل الظرف الذي يمر به السودان حاليًا.

وأكد أبو الغيط، على موقف الجامعة العربية الثابت تجاه السودان والقائم على الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ومنع المساس بمؤسساته الوطنية، منوهًا في الوقت نفسه بجهود الحكومة السودانية في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية لتخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير السوداني أعرب عن تقديره لجهود الأمين العام ولمواقف الجامعة العربية الداعمة للدولة السودانية ومؤسساتها بهدف ارساء السلام والاستقرار في السودان.

وأضاف المتحدث إنه تم الاتفاق على تلبية الأمين العام للدعوة التي قدمها الوزير السوداني له لزيارة السودان في أقرب فرصة.